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У Росії знову намагалися спалити поліцейську дільницю: кілька "копів" поранені

Фото: у Росії знову намагалися спалити поліцейську дільницю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Іжевську невідомий намагався підпалити поліцейську дільницю, кинувши в неї коктейлі Молотова. Потім, тікаючи від поліції, чоловік поранив ножем двох "копів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За попередніми даними, чоловік кинув у відділок два коктейлі, а при затриманні поранив ножем двох поліцейських.

Зараз нападник перебуває в лікарні.

Нагадаємо, раніше у Москві чоловік закидав Кремль коктейлями Молотова. Запальна суміш потрапляла в кремлівську стіну і запалювалася.

Також повідомлялося, що жителі окупованого Генічеська (Херсонська область) продовжують опір. Городяни спалили захоплену будівлю військового комісаріату.

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