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Жители Геническа сожгли захваченный оккупантами военкомат

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Геническ, Воскресенье 27 марта 2022 13:16
Жители Геническа сожгли захваченный оккупантами военкомат Фото: сожженный военкомат в Геническе (facebook.com/sergey.khlan)
Автор: Юлия Бойко

Жители оккупированного Геническа (Херсонская область) продолжают сопротивление. В ночь на 17 марта сожгли захваченное здание военного комиссариата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата местного областного совета Сергея Хланя.

"Геничане сопротивляются российским оккупантам, ночью сожгли военкомат захваченный оккупантами, в котором они размещались", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные начали выдавать жителям Геническа рубли. Украинская прокуратура уже начала досудебное расследование.

После захвата Геническа местный городской совет ушел в отставку.

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