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В России против Навального возбудили уголовное дело

Автор: Артур Родивилов

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Алексея Навального. На днях российскому оппозиционеру грозили реальным тюремным сроком.

Об открытии дела сообщает пресс-служба российского ведомства.

В ведомстве уверяют, что Навальный потратил на личные цели часть из 8 млн долларов, которые были собраны в качестве пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций.

По данным следствия, руководитель организаций Навальный, "действуя совместно с иными лицами", потратил из этой суммы более 4,5 млн долларов на личные цели. Он якобы приобрел за них личное имущество, материальные ценности и оплатил расходы, в том числе отдых за границей.

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"Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", - отметили в Следкоме.

После отравления, которое произошло в августе этого года, Навальный находится в Германии.

Напомним, Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам проведет 19 января заседание по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В ПАСЕ появились вопросы к России в связи с расследованием Bellingcat.

РБК-Украина писало, что Государственный департамент США обвинил ФСБ России в отравлении Навального.

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