У Росії проти Навального порушили кримінальну справу

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі проти Олексія Навального. Днями російському опозиціонеру погрожували реальним тюремним терміном.

Про відкриття справи повідомляє прес-служба російського відомства.

У відомстві запевняють, що Навальний витратив на особисті цілі частину з 8 млн доларів, які були зібрані як пожертвування для Фонду боротьби з корупцією та інших некомерційних організацій.

За даними слідства, керівник організацій Навальний, "діючи спільно з іншими особами", витратив з цієї суми понад 4,5 млн доларів на особисті цілі. Він нібито придбав за них особисте майно, матеріальні цінності та оплатив витрати, в тому числі відпочинок за кордоном.

"Таким чином, зібрані з громадян кошти були викрадені. Зараз проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, а також інших осіб, причетних до його скоєння", - зазначили в Следкоме.

Після отруєння, яке сталося у серпні цього року, Навальний знаходиться в Німеччині.

Нагадаємо, Комісія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з юридичних питань проведе 19 січня засідання у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. В ПАРЄ з'явилися питання до Росії у зв'язку з розслідуванням Bellingcat.

РБК-Україна писало, що Державний департамент США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального.