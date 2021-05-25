В России против Навального открыли третьего уголовное дело

В России открыли третье уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Его обвиняют в оскорблении судьи.

Об этом Навальный сообщил в Instagram .

По его словам, 24 мая к нему пришел следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета и сообщил о трех уголовных делах.

Одним из них стало уголовное дело об оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы Веры Акимовой, которая выносила приговор о штрафе Навальному по делу об оскорблении ветерана в апреле.

"Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто "Навальный оскорбил - вот ему новое уголовное дело", - написал он.