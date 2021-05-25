У Росії проти Навального відкрили третю кримінальну справу

У Росії відкрили третю кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачують в образі судді.

Про це Навальний повідомив в Instagram .

За його словами, 24 травня до нього прийшов слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету і повідомив про три кримінальні справи.

Одним з них стала кримінальна справа про образу судді Бабушкінського суду Москви віри Акімової, яка виносила вирок про штраф Навальному у справі про образу ветерана в квітні.

"Як саме образив, теж не вказано. Теж просто" Навальний образив - ось йому нова кримінальна справа", - написав він.