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У Росії проти Навального відкрили третю кримінальну справу

Автор: РБК-Україна

У Росії відкрили третю кримінальну справу проти опозиціонера Олексія Навального. Його звинувачують в образі судді.

Про це Навальний повідомив в Instagram.

За його словами, 24 травня до нього прийшов слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Слідчого комітету і повідомив про три кримінальні справи.

Одним з них стала кримінальна справа про образу судді Бабушкінського суду Москви віри Акімової, яка виносила вирок про штраф Навальному у справі про образу ветерана в квітні.

"Як саме образив, теж не вказано. Теж просто" Навальний образив - ось йому нова кримінальна справа", - написав він.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зажадав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Більше про справу " Ів Роше", за яким Навального відправили в колонію, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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