В России протестуют против войны с Украиной: задержаны почти 900 человек

В России по разным городам продолжаются массовые акции против войны с Украиной. Задержаны уже более 852 человек в 44 городах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "ОВД-Инфо".
В частности, задержаны митингующие в таких городах:
Напомним, сегодня Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив "специальную военную операцию на Донбассе".
В ответ на это россияне из разных городов проводят акции протеста и одиночные пикеты - они требуют прекратить военное вторжение на территорию Украины и обеспечить мир между государствами.