У Росії протестують проти війни з Україною: затримано майже 900 людей

У Росії по різним містам тривають масові акції проти війни з Україною. Затримано вже понад 852 особи у 44 містах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "ОВД-Інфо".
Зокрема, затримано мітингувальників у таких містах:
Нагадаємо, сьогодні Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши "спеціальну військову операцію на Донбасі".
У відповідь на це росіяни з різних міст проводять акції протесту та поодинокі пікети - вони вимагають припинити військове вторгнення на територію України та забезпечити мир між державами.