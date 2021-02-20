В России произошло обрушение на обогатительной фабрике, есть жертвы

В России произошло обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики. В результате погибли минимум два человека.

Из-под завалов достали пять человек. Один из них был мертв. Вскоре стало известно, что еще один человек умер в больнице.

"Один из пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске умер в больнице, судьба двоих человек по-прежнему неизвестна", - говорится в сообщении.