У Росії стався обвал на збагачувальній фабриці, є жертви

У Росії сталося обвалення в цеху Норильської збагачувальної фабрики. В результаті загинули щонайменше дві людини.

З-під завалів дістали п'ять осіб. Один з них був мертвий. Незабаром стало відомо, що ще одна людина померла в лікарні.

"Один з постраждалих при обваленні на фабриці в Норильську помер у лікарні, доля двох людей досі невідома", - йдеться в повідомленні.