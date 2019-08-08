В России произошел новый взрыв на территории воинской части, есть жертвы

В результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском (Российская Федерация) два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны России.

По данным военного ведомства, получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика.

"Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Напомним, 5 августа в Красноярском крае России в городе Ачинске произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Отмечалось, что взрывной волной в жилых домах выбило окна.

Из-за взрывов воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км.