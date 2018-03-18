В России проходят президентские выборы

В России в воскресенье, 18 марта 2018 года, стартовали президентские выборы. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечено, что выборы президента в Центральном регионе РФ стартовали в 7:00 по киевскому времени. Первые избирательные участки на территории России открылись еще в 22:00 по киевскому времени 17 марта - на Камчатке и Чукотке.

По состоянию на утро воскресенья в столице страны Москве также открылись все 3620 избирательных участков.

Как сообщается, выборы президента России проводятся в седьмой раз. Новый глава государства будет избран на шесть лет.

Сейчас россияне выбирают главу государства из восьми имеющихся в бюллетенях кандидатов: действующего президента Владимира Путина, лидер ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата от "Гражданской инициативы", телеведущей Ксении Собчак, кандидата от КПРФ Павла Грудинина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, председателя партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, соучредителя "Яблока" Григория Явлинского и лидера "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина.

Напомним, ранее украинцев призвали не участвовать в выборах президента России в аннексированном Крыму.