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Українців закликали не голосувати на російських президентських виборах у Криму

НовиниПолітика    17.03.2018 - 23:38
Фото: Ізет Гданов (krymr.org)
Фото: Ізет Гданов (krymr.org)

Заступник представника президента України в Криму закликав "не даnb себе використати"

Українців закликали не брати участь у виборах президента Росії в окупованому Криму, про це заявив перший заступник постійного представника президента України Ізет Гданов на своїй сторінці в Facebook.

"Ми знаємо, що окупанти в Криму чинять безпрецедентний тиск на вас, намагаючись "загнати" на так звані "вибори"... Думаю, ні в кого немає сумнівів, що це банальна спецоперація чергового формального призначення Путіна", - написав представник президента України, маючи на увазі прогнози щодо переобрання чинного президента Росії.

Ізет Гданов закликав "не дати себе використати".

Представник президента України повідомив про кримінальну відповідальність за сприяння в організації так званих виборів по 1 ч. ст. 111 Кримінального кодексу України без терміну давності і закликав не брати участь в міжнародному злочині.

"Подумайте про себе і своїх дітей, не беріть участь у міжнародних злочинах", - написав чиновник.

Також представник відзначив особливу відповідальність, яка лежить на корінному народі Криму і заявив, що Крим буде вільний.

 

Звернення до громадян України в Криму. Ми знаємо, що окупанти в Криму чинять безпрецедентний тиск на Вас...

Опубліковано Изетом Гдановим 17 березень 2018 р.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом закликав його не визнавати результатів нелегітимних виборів у Криму.

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Теги: Російська Федерація, Крим
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