В России прогремел взрыв в центре вирусологии

Фото: центр вирусологии (sibsp com)

В результате взрыва пострадал один человек

В России в одном из корпусов новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора "Вектор" взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, баллон взорвался при проведении ремонтных работ в санпропускнике одного из лабораторных корпусов из-за чего пострадал один рабочий.

Как отмечается, биологически опасных веществ в помещении не находились.

Отметим, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы и других.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 8 августа под Архангельском взорвалась ракета. В Росатоме заявили, что пять сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия". По официальным данным, уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.

Кроме того, 5 августа в Красноярском крае России в городе Ачинске произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Тогда сообщили об одном погибшем и восьми раненых. Однако 9 августа после попадания молнии взрывы возобновились. В результате новых взрывов ранения получили еще десять человек.