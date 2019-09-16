У Росії прогримів вибух у центрі вірусології

Фото: центр вірусології (sibsp com)

В результаті вибуху постраждала одна людина

В Росії в одному з корпусів новосибірського наукового центру вірусології і біотехнології " Росспоживнагляду "Вектор" вибухнув газовий балон, внаслідок чого постраждала одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, балон вибухнув під час проведення ремонтних робіт у санпропускнику одного з лабораторних корпусів, в результаті чого сталася пожежа. який був ліквідований.

В результаті вибуху постраждав один робітник. Його з опіками другого і третього ступеня доставили в лікарню.

Як наголошується, біологічно небезпечних речовин в приміщенні не перебували.

Відзначимо, Державний науковий центр вірусології і біотехнології "Вектор" має одну з найбільш повних у світі колекцій вірусів, у тому числі лихоманки Ебола, геморагічної лихоманки Марбург, тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS), натуральної віспи та інших.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. У Росатомі заявили, що п'ять співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби". За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

Крім того, 5 серпня в Красноярському краї Росії в місті Ачинську стався пожежу в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Тоді повідомили про одного загиблого і вісьмох поранених. Однак 9 серпня після попадання блискавки вибухи поновилися. В результаті нових вибухів поранення отримали ще десять осіб.