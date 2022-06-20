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В России "признание" "ЛДНР" Кремлем внесли в школьную программу по истории

Фото: школьники в России на уроках истории будут учить "признание" "ЛДНР" Кремлем (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В России включили в курс современной истории РФ для школьников "признание" Кремлем так называемых псевдореспублик "ЛДНР". Эта тема уже внесена в примерную программу для девятиклассников на 2022 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект программы, который опубликован на сайте "Института стратегии образования".

"Институт стратегии образования российской академии образования" уже подготовил примерную рабочую программу курса "Введение в новейшую историю России" для девятых классов средних школ. Учителя уже получили его.

Среди тем курса - "воссоединение" Крыма с Россией", и "Общероссийское голосование по поправкам к Конституции". Но теперь среди тем занятий появилось и "Признание" Россией "ЛДНР" (2022 г.)".

Что именно планируется доносить школьникам во время курса, непонятно.

Напомним, на сегодня так называемые "ЛДНР" признала только Российская Федерация в качестве повода для полномасштабной войны против Украины.

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