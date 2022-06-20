У Росії "визнання" "ЛДНР" Кремлем внесли до шкільної програми з історії

У Росії включили в курс сучасної історії РФ для школярів "визнання" Кремлем так званих псевдореспублік "ЛДНР". Ця тема вже внесена до зразкової програми для дев'ятикласників на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект програми, який опублікований на сайті "Інституту стратегії освіти".

"Інститут стратегії освіти російської академії освіти" вже підготував приблизну робочу програму курсу "Введення в новітню історію Росії" для дев'ятих класів середніх шкіл. Вчителі вже одержали його.

Серед тем курсу - "возз'єднання" Криму з Росією", та "Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції". Але тепер серед тем занять з'явилося і "Визнання" Росією "ЛДНР" (2022 р.)".

Що саме планується доносити до школярів під час курсу, не зрозуміло.