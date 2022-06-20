У Росії "визнання" "ЛДНР" Кремлем внесли до шкільної програми з історії
У Росії включили в курс сучасної історії РФ для школярів "визнання" Кремлем так званих псевдореспублік "ЛДНР". Ця тема вже внесена до зразкової програми для дев'ятикласників на 2022 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект програми, який опублікований на сайті "Інституту стратегії освіти".
"Інститут стратегії освіти російської академії освіти" вже підготував приблизну робочу програму курсу "Введення в новітню історію Росії" для дев'ятих класів середніх шкіл. Вчителі вже одержали його.
Серед тем курсу - "возз'єднання" Криму з Росією", та "Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції". Але тепер серед тем занять з'явилося і "Визнання" Росією "ЛДНР" (2022 р.)".
Що саме планується доносити до школярів під час курсу, не зрозуміло.
Нагадаємо, на сьогодні так звані "ЛДНР" визнала тільки Російська Федерація як привід для повномасштабної війни проти України.
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