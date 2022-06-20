ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії "визнання" "ЛДНР" Кремлем внесли до шкільної програми з історії

Новость на русском →
Росія, Понеділок 20 червня 2022 11:55
У Росії "визнання" "ЛДНР" Кремлем внесли до шкільної програми з історії Фото: школярі в Росії на уроках історії навчатимуть "визнання" "ЛДНР" Кремлем (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії включили в курс сучасної історії РФ для школярів "визнання" Кремлем так званих псевдореспублік "ЛДНР". Ця тема вже внесена до зразкової програми для дев'ятикласників на 2022 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект програми, який опублікований на сайті "Інституту стратегії освіти".

"Інститут стратегії освіти російської академії освіти" вже підготував приблизну робочу програму курсу "Введення в новітню історію Росії" для дев'ятих класів середніх шкіл. Вчителі вже одержали його.

Серед тем курсу - "возз'єднання" Криму з Росією", та "Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції". Але тепер серед тем занять з'явилося і "Визнання" Росією "ЛДНР" (2022 р.)".

Що саме планується доносити до школярів під час курсу, не зрозуміло.

Нагадаємо, на сьогодні так звані "ЛДНР" визнала тільки Російська Федерація як привід для повномасштабної війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу