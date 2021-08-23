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В России признали нежелательной деятельность религиозных организаций Украины и Латвии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность четырех латвийских и украинских религиозных организаций. Причиной внесения в список "нежелательных организаций" в ведомстве назвали угрозу безопасности и конституционному строю России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Нежелательными на территории России признаны две религиозные организации из Украины:

  • Духовное управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение";
  • Духовное учебное заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение".

Кроме того, в этот список попали две религиозные организации из Латвии:

  • международное христианское движение "Новое поколение";
  • Евангельская христианская церковь "Новое Поколение".

В Генпрокуратуре РФ отметили что деятельность этих религиозных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Внесение в список "нежелательных организаций" предусматривает запрет на их создание на территории РФ и прекращение деятельность ранее созданных структурных подразделений. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, в середине августа Россия внесла в список "нежелательных организаций" известных бельгийских правозащитников.

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