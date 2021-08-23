У Росії визнали небажаною Діяльність релігійних організацій України та Латвії

Небажаними на території Росії визнані дві релігійні організації з України:

Духовне управління євангельських християн Української Християнської Церкви "Нове Покоління";

Духовний навчальний заклад Міжнародний Біблійний Коледж "Нове Покоління".

Крім того, в цей список потрапили дві релігійні організації з Латвії:

міжнародне християнський рух "Нове покоління";

Євангельська християнська церква "Нове Покоління".

У Генпрокуратурі РФ відзначили що діяльність цих релігійних організацій становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації.

Внесення до списку "небажаних організацій" передбачає заборону на їх створення на території РФ і припинення діяльність раніше створених структурних підрозділів. За порушення заборони передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.