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У Росії визнали небажаною Діяльність релігійних організацій України та Латвії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генпрокуратура РФ визнала небажаною діяльність чотирьох латвійських і українських релігійних організацій. Причиною внесення в список "небажаних організацій" у відомстві назвали загрозу безпеці та конституційному ладу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Небажаними на території Росії визнані дві релігійні організації з України:

  • Духовне управління євангельських християн Української Християнської Церкви "Нове Покоління";
  • Духовний навчальний заклад Міжнародний Біблійний Коледж "Нове Покоління".

Крім того, в цей список потрапили дві релігійні організації з Латвії:

  • міжнародне християнський рух "Нове покоління";
  • Євангельська християнська церква "Нове Покоління".

У Генпрокуратурі РФ відзначили що діяльність цих релігійних організацій становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації.

Внесення до списку "небажаних організацій" передбачає заборону на їх створення на території РФ і припинення діяльність раніше створених структурних підрозділів. За порушення заборони передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, в середині серпня Росія внесла в список "небажаних організацій" відомих бельгійських правозахисників.

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