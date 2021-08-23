У Росії визнали небажаною Діяльність релігійних організацій України та Латвії

Генпрокуратура РФ визнала небажаною діяльність чотирьох латвійських і українських релігійних організацій. Причиною внесення в список "небажаних організацій" у відомстві назвали загрозу безпеці та конституційному ладу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Небажаними на території Росії визнані дві релігійні організації з України:
Крім того, в цей список потрапили дві релігійні організації з Латвії:
У Генпрокуратурі РФ відзначили що діяльність цих релігійних організацій становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації.
Внесення до списку "небажаних організацій" передбачає заборону на їх створення на території РФ і припинення діяльність раніше створених структурних підрозділів. За порушення заборони передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, в середині серпня Росія внесла в список "небажаних організацій" відомих бельгійських правозахисників.