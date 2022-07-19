У Росії пригрозили Україні "жорсткішими умовами" у разі відновлення переговорів

Росія пригрозила, що висуне більш жорсткі умови в разі відновлення переговорів з Україною. При цьому вони стосуватимуться, в тому числі і часу виконання вимог.

Про це заявив член російської делегації на переговорах Леонід Слуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні умови з нашого боку будуть більш жорсткими і по демілітаризації, і по денацифікації, більш жорсткі по суті і за часом їх виконання. Підкреслюю, що це в тому випадку, якщо переговорний процес відновиться", - сказав він.