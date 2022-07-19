ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії пригрозили Україні "жорсткішими умовами" у разі відновлення переговорів

Новость на русском →
Москва, Вівторок 19 липня 2022 14:17
У Росії пригрозили Україні "жорсткішими умовами" у разі відновлення переговорів Фото: член російської делегації на переговорах Леонід Слуцький (lslutsky.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Росія пригрозила, що висуне більш жорсткі умови в разі відновлення переговорів з Україною. При цьому вони стосуватимуться, в тому числі і часу виконання вимог.

Про це заявив член російської делегації на переговорах Леонід Слуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні умови з нашого боку будуть більш жорсткими і по демілітаризації, і по денацифікації, більш жорсткі по суті і за часом їх виконання. Підкреслюю, що це в тому випадку, якщо переговорний процес відновиться", - сказав він.

Нагадаємо, Україна на даний момент не веде переговори з Росією через її постійну агресію.

Раніше глава переговорної групи, депутат Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити переговори після контрнаступу на окремих ділянках. За його словами, це може статися до кінця серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ