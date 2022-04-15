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В России пригрозили Швеции и Финляндии "последствиями" за вступление в НАТО

Фото: представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Наталья Юрченко

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям. В частности, к нестабильности на севере Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Захаровой.

"Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией - неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны", - заявила она.

Захарова добавила, что выбор - за властями Швеции и Финляндии, но страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности".

Также представительница МИД России уверена, что членство Швеции и Финляндии в НАТО не будет укреплять международный престиж стран, наоборот они даже станут "натовской передовой" и "откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политике".

Напомним, ранее Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и будут самостоятельно решать вопрос о вступлении в НАТО.

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Российская ФедерацияШвецияФинляндияНАТОМария Захарова