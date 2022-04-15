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У Росії пригрозили Швеції та Фінляндії "наслідками" за вступ до НАТО

Фото: представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Наталія Юрченко

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків. Зокрема, до нестабільності на півночі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Захарової.

"Навіщо нашим фінляндським і шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією - неясно. Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні", - заявила вона.

Захарова додала, що вибір - за владою Швеції і Фінляндії, але країни "повинні розуміти і наслідки такого кроку для двосторонніх відносин і в цілому європейської архітектури безпеки".

Також представниця МЗС Росії впевнена, що членство Швеції і Фінляндії в НАТО не зміцнюватиме міжнародний престиж країн, навпаки вони навіть стануть "натовською передовою" і "відмовляться від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони і зовнішній політиці".

Нагадаємо, раніше Швеція і Фінляндія відкинули загрози Росії і будуть самостійно вирішувати питання про вступ до НАТО.

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Російська ФедераціяШвеціяФинляндияНАТОМария Захарова