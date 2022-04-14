В России пригрозили Евросоюзу разрывом отношений

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Европейский союз выходит за пределы своей компетенции по отношению к России. В связи с этим РФ может разорвать отношения с ЕС.

Он напомнил, что Россия полностью оборвала связь с Советом Европы и Европейским судом по правах человека. Теперь власти РФ могут так поступить и с Евросоюзом.

"С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных - недоступное для ЕС", - заявил Косачев.