У Росії пригрозили Євросоюзу розривом відносин

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Європейський союз виходить за межі своєї компетенції стосовно Росії. У зв'язку з цим РФ може розірвати відносини з ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Косачова в Telegram.
Він нагадав, що Росія повністю обірвала зв'язок з Радою Європи та Європейським судом з прав людини. Тепер влада РФ може так вчинити і з Євросоюзом.
"З Радою Європи та ЄСПЛ справа вже дійшла до повного розриву. Дійшло саме в силу виходу цих структур за межі своєї компетенції і вторгнення у внутрішні справи Росії. Так і з Євросоюзом буде, якщо не повернуться у власні кордони, за межами яких вже інший простір, в деяких вимірах як і раніше спільне, але в інших - недоступне для ЄС", - заявив Косачов.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН позбавити Росію права вето в Радбезі.
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