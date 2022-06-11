В России придумали собственную "большую восьмерку": какие страны записали в "лидеры"

В России заявили о создании "новой большой восьмерки" стран. В "лидеры" записали государства, которые не поддержали санкции против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдумы Вячеслава Володина.
По его словам, экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады продолжает "трещать под нагрузкой санкций", введенных против России. Российский чиновник обвинил в этом США и их союзников.
Володин уверен, что санкции против России начали формировать в мире новые точки роста. Поэтому Россия создала "новую большую восьмерку", в которую, кроме нее, вошли Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция.
По мнению Володина, эти страны "желают развивать диалог и взаимовыгодные отношения с Россией".
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введение санкций против Владимира Путина.
Также в санкционный список Украины попали Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие высокопоставленные чиновники России.
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