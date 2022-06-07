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В России придумали схему, как банкам разблокировать замороженные из-за санкций активы

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Москва, Вторник 07 июня 2022 11:46
В России придумали схему, как банкам разблокировать замороженные из-за санкций активы Фото: В России придумали схему, как банкам разблокировать замороженные из-за санкций активы (facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

В России придумали схему, как банкам, которые попали под санкции, разморозить свои активы. Минэкономразвития РФ разработало законопроект, который позволит банкам перевести на новое юридическое лицо пассивы и замороженные активы, которыми будут погашаться задолженности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Схема предполагает, что российские банки смогут выделить отдельную компанию для перевода на нее замороженного имущества, других активов. При этом российские банки смогут переводить на юридическое лицо обязательства перед иностранными лицами из "недружественных" стран. Так, российские банки получат возможность выполнять расчеты по долгам с помощью заблокированных активов.

Старший партнер ФБК Legal Александр Ермоленко заявил, что иностранные кредиторы, желающие получить средства, будут требовать их уже не с банка, а с этих компаний.

По его словам, российские банки не будут задействованы ни в судебных процессах, ни в арестах. При этом такая схема будет вполне законной.

Российский законопроект разработали для "снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств".

Напомним, ранее США ввели новые санкции против России, в список которых попали российские СМИ и банки.

Отметим, в апреле США расширили санкции против России. В ограничительный список еще попали около 30 физических и 40 юридических лиц.

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