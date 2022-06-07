У Росії придумали схему, як банкам розблокувати заморожені через санкції активи

У Росії придумали схему, як банкам, які потрапили під санкції, розморозити свої активи. Мінекономрозвитку РФ розробило законопроект, який дозволить банкам перевести на нову юридичну особу пасиви і заморожені активи, якими будуть погашатися заборгованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК .

Схема передбачає, що російські банки зможуть виділити окрему компанію для переведення на неї замороженого майна, інших активів. При цьому російські банки зможуть переводити на юридичну особу зобов'язання перед іноземними особами з "недружніх" країн. Так, російські банки отримають можливість виконувати розрахунки за боргами за допомогою заблокованих активів.

Старший партнер ФБК Legal Олександр Єрмоленко заявив, що іноземні кредитори, які бажають отримати кошти, вимагатимуть їх вже не з банку, а з цих компаній.

За його словами, російські банки не будуть задіяні ні в судових процесах, ні в арештах. При цьому така схема буде цілком законною.

Російський законопроект розробили для "зниження негативних наслідків недружніх дій іноземних держав".