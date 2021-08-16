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У Росії прессекретаря Навального засудили до 1,5 років обмеження волі

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Москва, Понеділок 16 серпня 2021 15:02
У Росії прессекретаря Навального засудили до 1,5 років обмеження волі Фото: прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш (instagram.com/kira yarmysh)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Преображенський суд Москви засудив прессекретаря російського опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш до 1,5 років обмеження волі в рамках "санітарної справи". Звинувачення наполягало, що вона підбурювала учасників акції протесту порушити приписи по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними агентства, звинувачення просило для Ярмиш два роки обмеження волі і залишити її під домашнім арештом до набрання чинності вироку.

Суд призначив Ярмиш покарання у вигляді обмеження волі на строк 1,5 року. Протягом цього терміну їй заборонено брати участь у мітингах, залишати своє житло після 22:00, змінювати місце проживання без повідомлення наглядових органів.

Нагадаємо, раніше російський суд в рамках "санітарної справи" визнав брата Олексія Навального Олега винним і засудив його до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 1 рік.

Відзначимо, в кінці червня соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова заочно заарештували і оголосили в міжнародний розшук.

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