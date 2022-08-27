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В России предлагают изготавливать беспилотники в закрытых из-за санкций ТЦ, - СМИ

Фото: В России предлагают производить беспилотники в закрытых из-за санкций ТЦ (mil.in.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российское предприятие Zala Aero предложило переоборудовать закрывшиеся из-за санкций торговые центры под производство беспилотных летательных аппаратов для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости".

Главный конструктор "дочки" концерна "Калашников" Zala Aero Александр Захаров выступил на закрытом мероприятии, где предложил расширять предприятия под изготовление БПЛА.

"Есть способ, как быстро и многократно увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Мы разработали концепцию переоборудование торговых центров, в которых до начала войны торговали преимущественно товарами западных брендов, в заводы с конвейерного производства трех типов отечественных беспилотников", - заявил Захаров.

Переоборудовав ТЦ под производства беспилотников можно сохранить рабочие места и налоговые вычеты, а также увеличит объемы поставок в армию самих беспилотников.

Именно Zala Aero представила серию дронов "Ланцет", которые используются во время войны против Украины.

Напомним, что США усиливать контроль за соблюдением санкций против РФ.

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