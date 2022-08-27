У Росії пропонують виготовляти безпілотники у закритих через санкції ТЦ, - ЗМІ

Головний конструктор "дочки" концерну "Калашников" Zala Aero Олександр Захаров виступив на закритому заході, де запропонував розширювати підприємства під виготовлення БПЛА.

"Є спосіб, як швидко та багаторазово збільшити випуск безпілотних апаратів. Ми розробили концепцію переобладнання торгових центрів, в яких до початку війни торгували переважно товарами західних брендів, у заводи з конвеєрного виробництва трьох типів вітчизняних безпілотників", - заявив Захаров.

Переобладнавши ТЦ під виробництва безпілотників можна зберегти робочі місця та податкові відрахування, а також збільшить обсяги постачання до армії самих безпілотників.

Саме Zala Aero представила серію дронів "Ланцет", які використовуються під час війни проти України.