В России предлагают не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта

Соответствующий законопроект парламентарии предложили с путинской "Единой России", а именно: депутат Госдумы Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и его заместитель Владимир Полетаев - руководители ключевых комитетов по законодательству обеих палат парламента, а также полпред Госдумы в Верховном суде Даниил Бесарабов.

Таким образом, этот законопроект предлагает предельную дату принятия ЕСПЧ решений, которые Россия будет частично выполнять. То есть, после его принятия Россия будет игнорировать любые решения, вынесенные после 16 марта. Что примечательно, термин авторы этого законопроекта инициируют ввести задним числом.

В пояснительной записке сказано, что Генпрокуратура РФ может до 1 января 2023 выплачивать денежные компенсации по постановлениям ЕСПЧ (опять же, речь идет о тех постановлениях, которые вынесены до 16 марта этого года).

Кроме того, авторы законопроекта предложили убрать из КоАП РФ, Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов, что постановления ЕСПЧ "являются основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам".

Напомним, 16 марта Россия была исключена из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. В частности, РФ наказали за нарушение базовых норм сотрудничества европейских стран. Накануне исключение России поддержала парламентская ассамблея Совета Европы.

Добавим, перед этим, 10 марта Россия заявила желание самостоятельно выйти организации с 1 января 2023-го. Однако, в Совете Европы избрали путь ее немедленного исключения.

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