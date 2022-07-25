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В России появление HIMARS на вооружении ВСУ назвали поворотным моментном в войне, - ISW

Фото: появление HIMARS на вооружении ВСУ назвали ключевым моментном в войне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В информационном пространстве РФ продолжает расти страх провала войны в Украине в связи с успешными ударами HIMARS по ключевым узлам тылового обеспечения и управления армии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS поворотным моментом в войне. В ряде провластных Telegram-каналов появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений.

Сообщается, что российские войска вынуждены применять на поле боя различные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянное изменение местоположения группировок техники.

Такая тактика не позволяет армии РФ проводить массированные артиллерийские обстрелы, которые они широко применяли в ходе войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management.

Напомним, Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

Ранее стало известно, что уже в ближайшее время общее количество систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

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