От России пока нет позитивного сигнала по украинским политзаключенным, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Освобождение заложников и политзаключенных фактически заблокировано Кремлем

Со стороны России пока нет позитивных сигналов ни по одному из украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирины Геращенко в Facebook.

Она напомнила, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично подтвердил, что освобождение заложников и политзаключенных фактически заблокировано Кремлем.

"Свои Москву не интересуют. Наших они не отдают. В течение года мы делали десятки предложений в Минске, передавали списки через различные дипломатические источники - без ответа и без результата. Вопрос не в Украине и не в украинских переговорщиках, ведь, например, весь мир и все мировые лидеры требовали освободить Олега Сенцова, и безрезультатно. Вопрос только в Путине. Он стремится победить в Украине и ждет выборов, вернее, планирует влиять на их результат, делать все для смены власти в Украине", - сообщила она, добавив, что "заложники - это тот козырь, который Путин будет держить и не собирается отдавать сейчас".

При этом Геращенко отметила, что Украина продолжит усилия по освобождению украинских политзаключенных Кремля.

"Конечно, мы на своих уровнях продолжим усилия, чтобы освободить наших, мы не опускает руки, но пока, как видите - никаких позитивных сигналов ни по одному узнику Кремля", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2018 года на территории аннексированного Россией Крыма зафиксировано 138 арестов украинских активистов.

Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что прогресс в вопросе освобождения украинских политзаключенных, которых удерживает в местах лишения свободы Российская Федерация, отсутствует.