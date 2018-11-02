Від Росії поки немає позитивного сигналу щодо українських політв'язнів, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Звільнення заручників і політв'язнів фактично заблоковано Кремлем

З боку Росії поки немає позитивних сигналів ні по одному з українських політв'язнів Кремля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірини Геращенко в Facebook.

Вона нагадала, що раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков публічно підтвердив, що звільнення заручників і політв'язнів фактично заблоковано Кремлем.

"Свої Москву не цікавлять. Наших вони не віддають. Протягом року ми робили десятки пропозицій в Мінську, передавали списки через різні дипломатичні джерела - без відповіді і без результату. Питання не в Україні і не в українських переговорниках, адже, наприклад, весь світ і всі світові лідери вимагали звільнити Олега Сенцова, та безрезультатно. Питання тільки в Путіні. Він прагне перемогти в Україні і чекає виборів, вірніше, планує впливати на їх результат, робити все для зміни влади в Україні", - повідомила вона, додавши, що "заручники - це той козир, який Путін триматиме і не збирається віддавати зараз".

При цьому Геращенко зазначила, що Україна продовжить зусилля щодо звільнення українських політв'язнів Кремля.

"Звичайно, ми на своїх рівнях продовжимо зусилля, щоб звільнити наших, ми не опускає руки, але поки, як бачите, ніяких позитивних сигналів по жодному в'язневі Кремля", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2018 року на території анексованого Росією Криму зафіксовано 138 арештів українських активістів.

Крім того, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що прогрес у питанні звільнення українських політв'язнів, яких утримує в місцях позбавлення волі Російська Федерація, відсутній.