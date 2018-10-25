С начала года в аннексированном Крыму арестованы 138 украинских активистов

Фото: Эльвир Сагирман (facebook.com.elvirsagirman)

Большая часть задержаний проводилась после проведений обысков российскими силовиками

С начала 2018 года на территории аннексированного Россией Крыма зафиксировано 138 арестов украинских активистов. Об этом сообщил менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, передает кореспондент РБК-Украина.

По его словам, за 9 месяцев зафиксировано 91 задержание, из них 65 - в отношении представителей коренного крымско-татарского народа.

"Большая часть задержаний проводилась после проведений обысков российскими силовиками", - сообщил он.

Сагирман также отметил, что задерживались представители коренного крымскотатарского народа, украинские активисты, левые активисты-анархисты, родственники политзаключенных и украинские рыбаки.

"Также за 9 месяцев 2018 года зафиксировано 138 арестов, 107 из которых в отношении представителей крымско-татарского народа", - добавил Сагирман.

По его словам, речь идет не только о нових заключениях под стражу, но и о незаконном продлении сроков арестов крымских политзаключенным.

"Кроме того, ряд политзаключенных людей за этот период получили реальные сроки", - добавил он.

Также в Крымскотатарском ресурсном центре от метили, что в Крыму отсутствует право на справедливый суд. Сообщается, что в оккупированном Крыму суды продолжают продлевать сроки арестов политзаключенных и отклоняют аппеляционные жалобы.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму в 2018 году шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом.