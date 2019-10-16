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В России с поезда сняли американских дипломатов

Новости » Происшествия    16.10.2019 - 21:27
В России с поезда сняли американских дипломатов
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Дипломатов подозревают в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ

В понедельник, 14 октября, в Российской Федерации в Архангельской области сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" трех американских дипломатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщают, силовики заподозрили дипломатов в нарушении правил пребывания иностранцев в России.

Их подозревают в административном преступлении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские агенты в США пытались взломать систему ФБР. Такие действия предпринимались начиная с 2010 года. Главной целью было помешать бюро в отслеживании российских шпионов в США. В результате с Соединенных Штатов были высланы 35 российских разведчиков, а также было запрещено российским дипломатам пользоваться двумя объектами в США.

Кроме того, россиянин признал себя виновным в хакерских атаках в США. Андрей Тюрин украл персональные данные 12 американских финансовых компаний и банков с целью обогащения.

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