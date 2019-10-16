У Росії з поїзда зняли американських дипломатів

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Дипломатів підозрюють у порушенні правил перебування іноземців в РФ

У понеділок, 14 жовтня, в Російській Федерації в Архангельській області зняли з поїзда "Ненокса - Северодвинск" трьох американських дипломатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляють, силовики запідозрили дипломатів у порушенні правил перебування іноземців в Росії.

Їх підозрюють в адміністративному злочині, передбаченому п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування (проживання) в Російській Федерації").

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські агенти у США намагалися зламати систему ФБР. Такі дії робилися починаючи з 2010 року. Головною метою перешкодити бюро у відстеженні російських шпигунів у США. В результаті з Сполучених Штатів були вислані 35 російських розвідників, а також було заборонено російським дипломатам користуватися двома об'єктами в США.

Крім того, росіянин визнав себе винним у хакерських атаках в США. Андрій Тюрін вкрав персональні дані 12 американських фінансових компаній і банків з метою збагачення.