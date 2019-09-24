Россиянин признал в суде США вину в кибератаках

Иллюстративное фото (flickr.com/Christoph Scholz)

Россиянин украл данные боле 80 миллионов человек

Россиянин Андрей Тюрин в суде Манхеттена признал себя виновным в краже персональных данных клиентов 12 американских финансовых компаний и банков с целью обогащения. Об этом сообщает Bloomberg.

Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем банка JPMorgan Chase, брокерских контор и редакций СМИ, которые публикуют экономическую информацию. В связи с этим, ему может грозить до 92 лет тюремного заключения.

Сам россиянин признал, что он украл данные более 80 миллионов человек, что принесло ему сотни миллионов долларов.

По версии обвинения, его сообщники использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем.

Напомним, в прошлом году его экстрадировали в США из Грузии. Замдиректора ФБР Уильям Суинни тогда заявил, что Тюрин подозревается в том, что на протяжении долгого времени пытался произвести взлом компьютерной системы финансовых институтов и публикаторов новостей.

Ранее Национальная разведка США обнародовала незасекреченную версию доклада о о кибератаках хакеров РФ во время президентских выборов.