В России подтверждают смерть гауляйтера поселка в Харьковской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медуза ".

По информации так называемой оккупантской "военно-гражданской администрации" области, Юнаков был назначен Россией на пост "главы" поселка Великий Бурлук.

Напомним, о подрыве автомобиля гауляйтера поселка Великий Бурлук еще вчера сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук. Однако он отметил, что информация требует подтверждения.

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области взорвали автомобиль, в котором находился местный коллаборант Дмитрий Савлученко. По предварительным данным, он погиб.

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