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У Росії підтверджують смерть гауляйтера селища в Харківській області

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 16:17
У Росії підтверджують смерть гауляйтера селища в Харківській області Фото: у Харківській області підірвали гауляйтера місцевого селища (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії підтвердили підрив автомобіля гауляйтера селища Великий Бурлук Харківської області Євгена Юнакова. Коллаборант загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

За інформацією так званої окупантської "військово-цивільної адміністрації" області, Юнаков був призначений Росією на пост "глави" селища Великий Бурлук.

Нагадаємо, про підрив автомобіля гауляйтера селища Великий Бурлук ще вчора повідомив глава Одеської ОВА Сергій Братчук. Однак він зазначив, що інформація вимагає підтвердження.

Також раніше повідомлялося, що у Херсонській області підірвали автомобіль, в якому знаходився місцевий колаборант Дмитро Савлученко. За попередніми даними, він загинув.

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