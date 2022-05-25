В России планируют ввести ответственность за переход на сторону противника

В парламент РФ внесли законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет приравнен к госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Согласно законопроекту, "к государственной измене будут отнесены действия, которые связанны с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России".
При этом тайное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет.
Напомним, ранее российские депутаты внесли законопроект в Госдуму, который расширит полномочия президента. В частности, позволит Владимиру Путин создавать временные администрации за пределами России.
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