В России планируют ввести ответственность за переход на сторону противника

В парламент РФ внесли законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет приравнен к госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Согласно законопроекту, "к государственной измене будут отнесены действия, которые связанны с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России".

При этом тайное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет.