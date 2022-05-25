У Росії планують ввести відповідальність за перехід на бік супротивника

До парламенту РФ внесли законопроект, згідно з яким перехід на бік супротивника в умовах збройного конфлікту буде прирівняний до держзради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Відповідно до законопроекту, "до державної зради будуть віднесені дії, пов'язані з переходом на бік супротивника в умовах збройного конфлікту або воєнних дій проти Росії".
При цьому таємна співпраця росіян з іноземними спецслужбами каратиметься позбавленням волі на строк до 8 років.
Нагадаємо, раніше російські депутати внесли законопроект до Держдуми, який розширить повноваження президента. Зокрема, дозволить Володимиру Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії.
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