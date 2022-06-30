UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России хотят отбирать чужие территории по-новому: в Госдуме появилось предложение

Фото: в России планируют дополнить закон о легализации аннексии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Госдуму РФ внесли законопроект, который устанавливает новый порядок "принятия в государство новых территорий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку, прикрепленную к документу.

Депутаты предлагают внести поправки в закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации", который фактически легализует аннексию территорий других государств.

Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, которая предполагает, что аннексия не будет зависеть от "местоположения границ иностранного государства или его части".

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который легализует контрабанду в России.

Теперь российские компании смогут ввозить ряд товаров без разрешения правообладателя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФРоссийская ФедерацияВойна России против Украины