Путин утвердил легализацию контрабанды в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который легализует контрабанду в России. Теперь российские компании могут импортировать товары без разрешения правообладателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Согласно документу, который подписал Путин, в России стал законным так называемый параллельный импорт. Теперь правительство РФ сможет определять перечень товаров, к которым не будут применяться положения о защите исключительных прав.

Российские компании, которые ввозят подобные товары без разрешения правообладателя, не будут поддаваться административной и уголовной ответственности.

В частности, Россия сможет импортировать товары таких мировых брендов, как: Apple, Samsung, Sony, Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac и многих других.

Стоит заметить, что импорт товаров вышеперечисленных компаний в РФ запретили в связи с вторжения в Украину.