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Путин утвердил легализацию контрабанды в России

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Москва, Вторник 28 июня 2022 17:57
Путин утвердил легализацию контрабанды в России Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который легализует контрабанду в России. Теперь российские компании могут импортировать товары без разрешения правообладателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, который подписал Путин, в России стал законным так называемый параллельный импорт. Теперь правительство РФ сможет определять перечень товаров, к которым не будут применяться положения о защите исключительных прав.

Российские компании, которые ввозят подобные товары без разрешения правообладателя, не будут поддаваться административной и уголовной ответственности.

В частности, Россия сможет импортировать товары таких мировых брендов, как: Apple, Samsung, Sony, Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac и многих других.

Стоит заметить, что импорт товаров вышеперечисленных компаний в РФ запретили в связи с вторжения в Украину.

Напомним, Госдума приняла соответствующий закон 21 июня. Документ был подготовлен правительством России.

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