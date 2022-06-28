Путин утвердил легализацию контрабанды в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который легализует контрабанду в России. Теперь российские компании могут импортировать товары без разрешения правообладателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Согласно документу, который подписал Путин, в России стал законным так называемый параллельный импорт. Теперь правительство РФ сможет определять перечень товаров, к которым не будут применяться положения о защите исключительных прав.
Российские компании, которые ввозят подобные товары без разрешения правообладателя, не будут поддаваться административной и уголовной ответственности.
В частности, Россия сможет импортировать товары таких мировых брендов, как: Apple, Samsung, Sony, Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac и многих других.
Стоит заметить, что импорт товаров вышеперечисленных компаний в РФ запретили в связи с вторжения в Украину.
Напомним, Госдума приняла соответствующий закон 21 июня. Документ был подготовлен правительством России.
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