У Росії хочуть відбирати чужі території по-новому: у Держдумі з'явилася пропозиція

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку , додану до документа.

Депутати пропонують внести поправки до закону "Про порядок прийняття в Російську Федерацію та утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації", який фактично легалізує анексію територій інших держав.

Прийняття поправок закріпить на законодавчому рівні норму, яка передбачає, що анексія не буде залежати від "місцеположення кордонів іноземної держави або її частини".