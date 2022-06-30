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У Росії хочуть відбирати чужі території по-новому: у Держдумі з'явилася пропозиція

Фото: у Росії планують доповнити закон про легалізацію анексії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Держдуму РФ внесли законопроект, який встановлює новий порядок "прийняття державою нових територій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку, додану до документа.

Депутати пропонують внести поправки до закону "Про порядок прийняття в Російську Федерацію та утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації", який фактично легалізує анексію територій інших держав.

Прийняття поправок закріпить на законодавчому рівні норму, яка передбачає, що анексія не буде залежати від "місцеположення кордонів іноземної держави або її частини".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав закон, який легалізує контрабанду у Росії.

Тепер російські компанії зможуть ввозити низку товарів без дозволу правовласника.

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