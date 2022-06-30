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В России хотят отбирать чужие территории по-новому: в Госдуме появилось предложение

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Четверг 30 июня 2022 21:24
В России хотят отбирать чужие территории по-новому: в Госдуме появилось предложение Фото: в России планируют дополнить закон о легализации аннексии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Госдуму РФ внесли законопроект, который устанавливает новый порядок "принятия в государство новых территорий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку, прикрепленную к документу.

Депутаты предлагают внести поправки в закон "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации", который фактически легализует аннексию территорий других государств.

Принятие поправок закрепит на законодательном уровне норму, которая предполагает, что аннексия не будет зависеть от "местоположения границ иностранного государства или его части".

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, который легализует контрабанду в России.

Теперь российские компании смогут ввозить ряд товаров без разрешения правообладателя.

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