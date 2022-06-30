ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії хочуть відбирати чужі території по-новому: у Держдумі з'явилася пропозиція

Новость на русском →
Четвер 30 червня 2022 21:24
У Росії хочуть відбирати чужі території по-новому: у Держдумі з'явилася пропозиція Фото: у Росії планують доповнити закон про легалізацію анексії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Держдуму РФ внесли законопроект, який встановлює новий порядок "прийняття державою нових територій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснювальну записку, додану до документа.

Депутати пропонують внести поправки до закону "Про порядок прийняття в Російську Федерацію та утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації", який фактично легалізує анексію територій інших держав.

Прийняття поправок закріпить на законодавчому рівні норму, яка передбачає, що анексія не буде залежати від "місцеположення кордонів іноземної держави або її частини".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав закон, який легалізує контрабанду у Росії.

Тепер російські компанії зможуть ввозити низку товарів без дозволу правовласника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна дума РФ Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією