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Интервью

В России передали в суд дело участника блокады российских фур в Украине

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 16:04
Фото: Следственный комитет России (sledcom.ru)
Фото: Следственный комитет России (sledcom.ru)

В октябре прошлого года украинец был задержан в Ростове-на-Дону

Следственный комитет России передал в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины Романа Терновского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины Романа Терновского, причастного к деятельности экстремистской организации "Правый сектор", - сказано в сообщении СК РФ.

Стоит отметить, что в партии заявили, что Терновский никогда не был членом "Правого сектора", хотя симпатизировал политсиле.

СК РФ сообщает, что в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский якобы занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов России.

"В частности, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе в Харьковской области Терновский в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а также о беспрепятственном транзите транспорта участвовал в акции "Медвежья блокада", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Следственном комитете заявили, что 12 июня 2016 года Терновский с соратниками провели акцию по блокированию мероприятий в честь Дня России в Генконсульстве РФ в Харькове.

В октябре прошлого года украинец был задержан в Ростове-на-Дону.

Напомним, пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что спецслужбы Российской Федерации (РФ) часто задерживают жителей приграничных районов Украины и бьют их, заставляя взять на себя ответственность за преступления, которые они не совершали.

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Теги публикации: Российская Федерация, Следком РФ, украинец  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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