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Інтерв'ю

У Росії передали до суду справу учасника блокади російських фур в Україні

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 16:04
Фото: Слідчий комітет Росії (sledcom.ru)
Фото: Слідчий комітет Росії (sledcom.ru)

У жовтні минулого року українець був затриманий у Ростові-на-Дону

Слідчий комітет Росії передав до суду кримінальну справу стосовно громадянина України Романа Терновського. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації завершено розслідування кримінальної справи стосовно громадянина України Романа Терновського, причетного до діяльності екстремістської організації "Правий сектор", - сказано у повідомленні СК РФ.

Варто відзначити, що в партії заявили, що Тернівський ніколи не був членом "Правого сектора", хоча симпатизував політсилі.

СК РФ повідомляє, що в 2015-2016 роках на території України Тернівський нібито займався організацією виготовлення та розповсюдження атрибутики з символікою "Правого сектора", а також брав участь у публічних акціях, спрямованих проти інтересів Росії.

"Зокрема, 15 лютого 2016 року в районі пункту пропуску "Гоптівка" на російсько-українському кордоні в Харківській області Тернівський у порушення наявних між Росією і Україною домовленостей про дружбу, співробітництво і партнерство, а також про безперешкодний транзит транспорту брав участь в акції "Ведмежа блокада", - наголошується у повідомленні.

Крім того, в Слідчому комітеті заявили, що 12 червня 2016 року Тернівський із соратниками провели акцію із блокування заходів на честь Дня Росії у Генконсульстві РФ у Харкові.

У жовтні минулого року українець був затриманий у Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, прес-секретар глави Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що спецслужби Російської Федерації (РФ) часто затримують жителів прикордонних районів України та б'ють їх, змушуючи взяти на себе відповідальність за злочини, які вони не скоювали.

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Теги публікації: Російська Федерація, Следком РФ, украинец  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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